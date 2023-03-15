Страх и болезненные чувства: Карикатурист креативно высмеял главных героев Ливерпуля перед игрой с Реалом

В среду, 15 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют Реал и Ливерпуль. В первой встречи мадридский клуб добыл крупную победу - 5:2.

В преддверии поединка известный карикатурист Омар Момани потроллил английский гранд.

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Художник изобразил наставника команды Юргена Клоппа и лидера Мохаммеда Салаха, которые уже длительные годы страдают от Реала. Момани напомнил последнею серию личных встреч, в которых Реал всегда побеждал англичан.

"Ужас Реала Мадрида, который пугает Салаха и Клоппа", - гласит подпись художника.

Отметим, на ISPORT.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.