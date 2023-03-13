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Реал - Ливерпуль: онлайн-трансляция второго матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Команды встретятся в поединке плей-офф Лиги чемпионов-2022/23. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 16:15
Реал - Ливерпуль / Getty Images
Реал - Ливерпуль / Getty Images

В среду, 15 марта, испанский Реал примет английский Ливерпуль в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов-2022/23.

Первое противостояние команд подарило массу голов и зрелища. "Красные" сумели забить дважды "королевскому клубу", но потеряли все преимущество. Реал сумел перевернуть игру, выиграв поединок со счетом 5:2.

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов будет сыгран в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Реал - Ливерпуль

Онлайн-трансляция будет доступна 15 марта в 22:00 по Киеву

Трансляция матча будет доступна в этой новости 15 марта и начать смотреть ее онлайн можно, начиная с 22:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

Кроме того, в Украине поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будет показан на платформе Megogo. На ISPORT.ua также будет доступна видео трансляция встречи.

Ливерпуль пробился в плей-офф Лиги чемпионов со второго места группы А, где в стартовом туре был разгромлен Наполи со счетом 1:4, но после дважды обыграл Аякс (2:1, 3:0) и Рейнджерс (2:0, 7:1), а также взял реванш у неаполитанцев (2:0).

Реал вышел в 1/8 финала ЛЧ, выиграв группу F. В своем квартете мадридский клуб дважды разгромил Селтик (3:0, 5:1), обменялся победами с Лейпцигом (2:0, 2:3), а также обыграл 2:1 и разошелся миром 1:1 с Шахтером.

Всего в своей истории Ливерпуль и Реал встречались между собой десять раз, учитывая последнею встречу. По статистике у Реала шесть побед, одна ничья и три поражения.


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