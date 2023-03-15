Наполи - Айнтрахт: обзор и результат матча Лиги Чемпионов 15.03.2023
Команды разыграют одну из последних путевок в следующий раунд ЛЧ.
В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи встретится с Айнтрахтом.
Лучано Спалетти и Оливер Гласнер определились с составами на матч.
Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джа, Руи - Лоботка, Замбо Ангисса, Зелинськи - Политано, Осимхен, Кварацхелия.
Запасные: Берешински, Гаетано, Эстигор, Эльмас, Идасяк, Жуан Жезус, Голини, Лосано, Оливера, Ндомбеле, Симеоне,
Айнтрахт: Трапп - Бута, Тута, Ндика, Ленц - Роде, Камада, Соу, Гетце - Кнауфф, Борре
Запасные: Рамаж, Смольчич, Якич, Алиду, Туре, Хасебе, Аларио, Макс, Чендлер, Горц.