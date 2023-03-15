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Наполи - Айнтрахт: обзор и результат матча Лиги Чемпионов 15.03.2023

Команды разыграют одну из последних путевок в следующий раунд ЛЧ.
Сегодня, 21:15
Наполи - Айнтрахт / Getty Images
Наполи - Айнтрахт / Getty Images

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Наполи встретится с Айнтрахтом.

Лучано Спалетти и Оливер Гласнер определились с составами на матч.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джа, Руи - Лоботка, Замбо Ангисса, Зелинськи - Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Запасные: Берешински, Гаетано, Эстигор, Эльмас, Идасяк, Жуан Жезус, Голини, Лосано, Оливера, Ндомбеле, Симеоне,

Айнтрахт: Трапп - Бута, Тута, Ндика, Ленц - Роде, Камада, Соу, Гетце - Кнауфф, Борре

Запасные: Рамаж, Смольчич, Якич, Алиду, Туре, Хасебе, Аларио, Макс, Чендлер, Горц.


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