"Прошел тот, кто должен был": Клопп подытожил вылет Ливерпуля из Лиги чемпионов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение от Реала в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет из турнира.

После разгромного домашнего проигрыша 2:5 в первом поединке мерсисайдцы во второй встрече также уступили мадридцам на выезде со счетом 0:1.

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"Если хочешь пройти дальше, играть нужно самозабвенно - у нас этого не получилось. Прошел тот, кто должен был пройти, а мы должны это признать. Реал контролировал ход игры. Это совсем не то, чего мы хотели, однако получили в итоге именно это.

Нужно создавать голевые моменты. В игре, которую мы видели, Реал был сильнее. Он был лучше в трех из четырех суммарно сыгранных таймов. Даже если бы мы играли дома, то при такой игре тоже, вероятнее всего, вылетели.

Мы готовились провести игру по-особенному, но не смогли показать этого на поле. Никто не задумается о том, как же это Ливерпуль не прошел дальше. Все так, как есть, и нам остается только принять это", - приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль (1:0).