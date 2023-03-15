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Реал Мадрид - Ливерпуль: обзор и результат матча Лиги Чемпионов 15.03.2023

Наставники команд определились с составами на матч.
Сегодня, 20:42
Реал - Ливерпуль / Getty Images
Реал - Ливерпуль / Getty Images

В рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль на Сантьяго Бернабеу попытается совершить очередное чудо и разгромно переиграть Реал.

Наставники команд в лице Юргена Клоппа и Карло Анчелотти определились с составами на этот поединок.

В составе "сливочных" стоит выделить выход в старте Эдуардо Камавинга, а не Орельена Тчуамени, который сейчас пребывает в лучшей форме и появление справа Феде Вальверде, а не Родриго.

Реал: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Камавинга, Модрич, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Вальехо, Азар, Асенсио, Одриосола, Лукас Васкес, Тчуамени, Родриго, Менди, Мариано, Альваро.

Что касается мерсисайдцев, то из-за неготовности сыграть Стефана Байчетича, травмы Джордана Хендерсона и необходимости отыгрываться Юрген Клопп был вынужден изменить схему с 4-3-3 на 4-2-3-1 и выбрать более атакующий вариант игры.

Ливерпуль: Алиссон - Трент, Конате, Ван Дейк, Робертсон - Фабиньо, Милнер, Жота, Салах, Гакпо - Нуньес.

Запасные: Адриан, Келлехер, Гомез, Кейта, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Джонс Эллиотт, Цимикас, Карвалью, Матип, Уильямс.

Напомним, матч Реал - Ливерпуль начнется сегодня, 15 марта, в 21:45 по Киеву. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция матча.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Реал Мадрид

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