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Лидер Наполи: Мы можем выиграть ЛЧ в этом году

Виктор Осимхен выдал оптимистичный прогноз на завершение сезона.
Сегодня, 09:20
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

В рамках 1/8 финала ЛЧ Наполи переиграл Айнтрахт и прошел в следующую стадию турнира.

Нападающий партенопейцев Виктор Осимхен поделился мыслями о перспективах команды в соревновании.

По словам игрока, итальянскому клубу вполне по силам выиграть "ушастый" трофей.

"Здорово иметь возможность внести свой вклад в эту победу команды. Мы все провели отличный матч, и сегодня было действительно очень тяжело.

Мы продолжаем мечтать и остаемся отличной командой с отличным тренером. На этот раз мы можем дойти до самого конца турнира", - заявил нигерийский исполнитель.

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