Женская Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей

Женская Лига чемпионов подошла к стадии плей-офф и уже через несколько месяцев станет известно – кто будет носить гордое звание лучшего женского клуба Европы.

Во вторник, 21 марта, в рамках 1/4 финала пройдет два матча ЖЛЧ:

19:45, Бавария – Арсенал

22:00, Рома - Барселона

На ISPORT доступна видео онлайн трансляция матча между мюнхенской Баварией и лондонским Арсеналом.

Напомним, что в прошлом году победу в женской Лиге чемпионов праздновал французский Лион - самый титулованный клуб в истории турнира.