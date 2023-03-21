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Женская Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей

Представляем видео-онлайн матча Лиги чемпионов среди женщин.
Сегодня, 19:45
Футболистки Арсенала / Getty Images
Футболистки Арсенала / Getty Images

Женская Лига чемпионов подошла к стадии плей-офф и уже через несколько месяцев станет известно – кто будет носить гордое звание лучшего женского клуба Европы.

Во вторник, 21 марта, в рамках 1/4 финала пройдет два матча ЖЛЧ:

  • 19:45, Бавария – Арсенал
  • 22:00, Рома - Барселона

На ISPORT доступна видео онлайн трансляция матча между мюнхенской Баварией и лондонским Арсеналом.

Напомним, что в прошлом году победу в женской Лиге чемпионов праздновал французский Лион - самый титулованный клуб в истории турнира.


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Бавария - Арсенал: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов
Бавария - Арсенал: онлайн-трансляция матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов

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