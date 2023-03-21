Женская Лига чемпионов: онлайн-трансляция матчей
Представляем видео-онлайн матча Лиги чемпионов среди женщин.
Женская Лига чемпионов подошла к стадии плей-офф и уже через несколько месяцев станет известно – кто будет носить гордое звание лучшего женского клуба Европы.
Во вторник, 21 марта, в рамках 1/4 финала пройдет два матча ЖЛЧ:
- 19:45, Бавария – Арсенал
- 22:00, Рома - Барселона
На ISPORT доступна видео онлайн трансляция матча между мюнхенской Баварией и лондонским Арсеналом.
Напомним, что в прошлом году победу в женской Лиге чемпионов праздновал французский Лион - самый титулованный клуб в истории турнира.