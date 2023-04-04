Бенфика - Интер: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Бенфикой и Интером в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Во вторник, 11 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов-2022/2023. В одном из противостояний лиссабонская Бенфика (Португалия) примет на своем поле миланский Интер (Италия).

Первый поединок между португальской и итальянской командами состоится в Лиссабоне на арене Эштадиу да Луш. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Бенфика - Интер

Трансляция поединка 1/4 финала Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером будет доступна в этой новости 11 апреля и начать смотреть ее онлайн можно с 22:00 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

На групповом этапе Лиги чемпионов нынешнего сезона Бенфика с 14 очками выиграла свой квартет, обойдя ПСЖ (1:1, 1:1), Ювентус (2:1, 4:3) и Маккаби Хайфа (2:0, 6:1). В поединках 1/8 финала турнира лиссабонский клуб уверенно разобрался с бельгийским Брюгге (2:0, 5:1).

Интер пробился в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в своей группе с десятью баллами, уступив лидерство Баварии (0:2, 0:2), но оставив позади Барселону (1:0, 3:3) и Викторию Пльзень (2:0, 4:0). В 1/8 финала миланская команда с минимальным преимуществом одолела еще одного португальского представителя - Порту (1:0, 0:0).

В своей истории Бенфика и Интер встречались трижды, и пока преимущество на стороне итальянского клуба. "Нерадзурри" обыграли лиссабонцев в финале Кубка европейских чемпионов 1965 года со счетом 1:0, а также прошли в 1/8 финала Кубка УЕФА-2003/2004 - 0:0, 4:3.