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Анчелотти - самый побеждающий тренер в истории Реала в рамках Лиги чемпионов

Итальянец чаще всех приносил "королевскому клубу" победу в главном еврокубке Старого Света.
Сегодня, 00:58
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Мадридский Реал без особого сопротивления со стороны лондонского Челси завоевал победу в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов, обыграв оппонента со счтеом 2:0.

Испанцы стали на шаг ближе к полуфиналу турнира благодаря голам в исполнении Карима Бензема и Марко Асенсио.

Стоит отметить, что для Карло Анчелотти эта победа стала уже 35-й (в 47 матчах) во главе Реала в рамках Лиги чемпионов - никто в истории мадридского клуба не приносил "бланкос" больше побед в Лиге чемпионов, чем Папа Карло, сообщает Opta.

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Напомним, что из-за того, что Челси вновь ушел с поля без забитого гола, команда Фрэнка Лэмпарда повторила клубный антирекорд, установленный в прошлом столетии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карло Анчелотти Реал Мадрид

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