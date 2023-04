Анчелотти - самый побеждающий тренер в истории Реала в рамках Лиги чемпионов

Мадридский Реал без особого сопротивления со стороны лондонского Челси завоевал победу в первом матче четвертьфинального противостояния Лиги чемпионов, обыграв оппонента со счтеом 2:0.

Испанцы стали на шаг ближе к полуфиналу турнира благодаря голам в исполнении Карима Бензема и Марко Асенсио.

Стоит отметить, что для Карло Анчелотти эта победа стала уже 35-й (в 47 матчах) во главе Реала в рамках Лиги чемпионов - никто в истории мадридского клуба не приносил "бланкос" больше побед в Лиге чемпионов, чем Папа Карло, сообщает Opta.

