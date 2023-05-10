Гвардиола объяснил, почему не делал замен в матче с Реалом

В рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити сыграл на выезде вничью с Реалом (1:1).

Главный тренер английской команды Хосеп Гвардиола за всю игру не сделал ни одну замену. По словам специалиста, если бы он выпустил игрока со скамейке запасных, то это бы сыграло в пользу для мадридцев.

"Я посчитал, что те футболисты, которые находились на поле, были в порядке. Бернарду Силва и Джек Грилиш умеют придержать мяч, а именно это нам и нужно было.

Мы не хотели допустить контратак Реала. Если бы игра взорвалась, Реал в таких условиях действует лучше нас. Так что нам было необходимо притормаживать темп", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Ответный поединок команд пройдет в среду, 17 мая, в Англии. Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Реал - Манчестер Сити.