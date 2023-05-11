Винисиус против Де Брюйне в голосование на лучшего игрока недели в ЛЧ

Также в список попали Барелла и Мхитарян.

УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют четыре футболиста, среди которых, по понятным причинам, нет ни одного представителя Милана. Зато от "нерадзурри" сразу двое.

Генрих Мхитарян стал одним из создателей победы в миланском дерби, и залсуженно попал в список номинантов. За нее он поборется с партнером Николо Бареллой.

Также на игрока недели претендует игрок Реала Винисиус Жуниор, который открыл счет в полуфинальном матче против Манчестер Сити. Всего у бразильца три удара в сторону ворота Эдерсона.

Со стороны же Сити претендентом стал Кевин Де Брюйне - автор шикарного гола, который оставил всю интригу полуфинального противостояния на ответный матч.

Проголосовать можно на официальной странице УЕФА.