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Винисиус против Де Брюйне в голосование на лучшего игрока недели в ЛЧ

Также в список попали Барелла и Мхитарян.
Сегодня, 11:00
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

УЕФА объявила номинантов на звание лучшего игрока игрока недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют четыре футболиста, среди которых, по понятным причинам, нет ни одного представителя Милана. Зато от "нерадзурри" сразу двое.

Генрих Мхитарян стал одним из создателей победы в миланском дерби, и залсуженно попал в список номинантов. За нее он поборется с партнером Николо Бареллой.

Также на игрока недели претендует игрок Реала Винисиус Жуниор, который открыл счет в полуфинальном матче против Манчестер Сити. Всего у бразильца три удара в сторону ворота Эдерсона.

Со стороны же Сити претендентом стал Кевин Де Брюйне - автор шикарного гола, который оставил всю интригу полуфинального противостояния на ответный матч.

Проголосовать можно на официальной странице УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Генрих Мхитарян Кевин Де Брюйне Винисиус Жуниор Николо Барелла

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