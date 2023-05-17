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"Он особенный": Президент Интера осыпал комплиментами Индзаги

Стивен Чжан восхитился работой итальянского специалиста.
Сегодня, 09:28
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Президент Интера Стивен Чжан поделился мнением о работе с Симоне Индзаги.

По словам функционера, итальянский специалист является особенным.

"Я работал со многими тренерами, но я уверяю вас, что Индзаги – особенный. Он очень спокоен в любой ситуации, а спокойствие – невероятное качество".

Чжан отметил, что Симоне не настаивает на покупках новых игроков.

"Он единственный тренер, который не просит меня покупать игроков!", - приводит слова Чжана TuttoMercatoWeb со ссылкой на Sky Sport.

Отметим, что Интер вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв Милан по сумме двух встреч (2:0, 1:0). Напомним, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча.


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