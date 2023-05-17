Интер - Милан 1:0 видео гола и лучших моментов матча 16.05.23

Во вторник, 16 мая, на Сан-Сиро прошел ответный поединок полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Миланом.

Перед этой встречей "нерадзурри" вели в два мяча, так что все ждали чуда от команды Пиоли, однако этого не случилось.

Матч запомнился зрителям очень напряженной и грубой борьбой и полной беззубостью Милана. Единственный гол забил Лаутаро Мартинес, сняв все вопросы, кто станет первым финалистом.

Вашему вниманию видео всех голов матча Интер - Милан в полуфинале ЛЧ:

Интер - Милан 1:0

Гол: Мартинес, 74

Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 0.54

Владение мячом: 43% - 57%

Удары: 15 - 5

Удары в створ: 4 - 1

Фолы: 15 - 22

Интер: Онана - Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко (Гозенс, 66) - Мхитарян (Брозович, 44), Чалханоглу, Барелла (Гальярдини, 85) - Джеко (Лукаку, 66), Мартинес (Корреа, 85)

Милан: Меньян - Калабрия, Томори, Тиау (Калулу, 64), Эрнандес - Крунич, Браим Диас (Ориги, 76), Тонали, Рафаэл Леау, Жуниор Мессиас (Салемакерс, 76) - Жиру.

Предупреждения: Барелла, 79, Мартинес, 82 - Тиау, 56, Тонали, 79, Крунич, 82, Томори, 83