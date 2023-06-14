"Приходиться платить": Мбаппе отреагировал на провал ПСЖ в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высказался о проблемах команды в Лиге чемпионов.

"Моя цель – выиграть все трофеи. Лига чемпионов? Мы знали, что у нас есть недостатки, за которые рано или поздно придется заплатить. Мы должны извлекать уроки из ошибок каждого сезона, а не повторять их каждый раз. Это не пустые слова.

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С другой стороны, индивидуально я сохраняю высокий уровень уже несколько лет. Я хочу продолжать прогрессировать, чтобы всегда оставаться на вершине», – приводит слова Мбаппе Calcio in Pillole со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в прошлом сезоне ПСЖ выиграл Лигу 1 и Суперкубок Франции, однако в Лиге чемпионов парижане вылетели на стадии 1/8 финала от Баварии (0:1, 0:2).

Ранее сообщалось, что Мбаппе отреагировал на уход Месси из ПСЖ.