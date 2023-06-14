Мбаппе отреагировал на уход Месси из ПСЖ

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу ухода Лионеля Месси.

По словам французского футболиста, аргентинец не получал уважения в Париже.

Читай также: Воссоединение с Месси: Экс-защитник Барселоны может перейти в Интер Майами

"Мы говорим о потенциально лучшем игроке в истории футбола. Это всегда плохие новости, когда уходит кто-то вроде Месси. Я не совсем понимаю, почему столько людей почувствовали облегчение после его ухода.

Во Франции он не получил уважения, которого действительно заслуживал. Это стыд", - приводит слова игрока La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Месси продолжит карьеру в клубе из MLS.

Ранее сообщалось, что Агуэро жестко раскритиковал Барселону за срыв подписания Месси