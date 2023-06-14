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Мбаппе отреагировал на уход Месси из ПСЖ

Француз заступился за аргентинского волшебника.
Сегодня, 08:45
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images
Лионель Месси и Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу ухода Лионеля Месси.

По словам французского футболиста, аргентинец не получал уважения в Париже.

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"Мы говорим о потенциально лучшем игроке в истории футбола. Это всегда плохие новости, когда уходит кто-то вроде Месси. Я не совсем понимаю, почему столько людей почувствовали облегчение после его ухода.

Во Франции он не получил уважения, которого действительно заслуживал. Это стыд", - приводит слова игрока La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Месси продолжит карьеру в клубе из MLS.

Ранее сообщалось, что Агуэро жестко раскритиковал Барселону за срыв подписания Месси


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