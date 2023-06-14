Мбаппе отреагировал на уход Месси из ПСЖ
Француз заступился за аргентинского волшебника.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе поделился мнением по поводу ухода Лионеля Месси.
По словам французского футболиста, аргентинец не получал уважения в Париже.
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"Мы говорим о потенциально лучшем игроке в истории футбола. Это всегда плохие новости, когда уходит кто-то вроде Месси. Я не совсем понимаю, почему столько людей почувствовали облегчение после его ухода.
Во Франции он не получил уважения, которого действительно заслуживал. Это стыд", - приводит слова игрока La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что Месси продолжит карьеру в клубе из MLS.
Ранее сообщалось, что Агуэро жестко раскритиковал Барселону за срыв подписания Месси