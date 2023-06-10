Агуэро жестко раскритиковал Барселону за срыв подписания Месси

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро прокомментировал решение Лионеля Месси не возвращаться в Барселону.

По словам именитого форварда, его соотечественник сделал правильный выбор, что решил продолжить карьеру в Интер Майами.

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"Барселона недостаточно сделала для возвращения Лео.

Было что-то связанное с Ла Лигой и экономической ситуацией, но Лео принял правильное решение не ждать до последней секунды, как в 2021 году", - приводит слова Агуэро As со ссылкой на ESPN.

Ранее стали известны условия проживания Месси в США.