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Гвардиола отдал свой бонус за победу в АПЛ рабочему персоналу Манчестер Сити

Шестизначная сумма была распределена между работниками английского клуба.
Сегодня, 20:38
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола подарил свой шестизначный бонус за победу в АПЛ сотрудникам клуба, сообщает Daily Mail.

По информации источника, точная сумма может быть примерно равной 750 000 фунтов - такие бонусы получают главные звезды "горожан".

Испанский наставник считается чрезвычайно популярной фигурой среди сотрудников.

Гвардиола всегда стремился подчеркнуть важность всего персонала в недавних победах Сити. Сообщается, что в число получивших бонус входят повары, администраторы и сотрудники службы безопасности.

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Персонал, работающий в административной части клуба, размещенный на тренировочной базе клуба, получает небольшие бонусы за каждый выигранный трофей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола

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