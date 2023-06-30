Кривбасс сыграет с парижанками, Ворскла – с эстонками: результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Чемпионки и вице-чемпионки Украины – Ворскла и Кривбасс – получили своих соперников по квалификации женской Лиги чемпионов.

Ворскла в первом раунде встретится с представительницами Эстонии – Флорой. В случае победы над этими соперницами, полтавчанки во втором отборочном раунде сыграют с сильнейшими из пары Сараево (Босния и Герцеговина) — Осиек (Хорватия).

А вот Кривбасс в первом раунде сыграет с командой Париж из столицы Франции. В случае победы следующим соперником может стать либо шведский Линчепингш, либо лондонский Арсенал.

Напомним, что сегодня состоится финал мужского предварительного раунда Лиги чемпионов.