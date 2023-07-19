Зашквар дня: Польский клуб сообщил о голе новичка с помощью видео с буквою Z

В рамках квалификации Лиги чемпионов Ракув разгромил Флору (3:0) и вышел во второй раунд отбора.

Польский клуб оказался в центре внимания из-за того, что пресс-служба опубликовала видео с анимацией буквы Z.

Представители клуба хотели поздравить новичка команды Лукаша Зволиньски с дублем, опубликовав забавный пост, но попали в скандал.

"Знак качества", - гласит подпись поста.

Работники Ракува через некоторое мгновение удалили пост, объяснив свой поступок.

"Сразу объясню. Намерение заключалось в том, что провести аналогию между игроком и фильмом «Зорро». Буква имеет много значений, но одно очень негативное. Это было неуместно, мы удалили пост почти сразу после публикации. Это нормально признать свою ошибку и попросить прощения", - написал пресс-атташе клуба Михал Шпрендалович.

На ISPORT доступны расписание и результаты квалификации Лиги чемпионов.