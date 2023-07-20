Ушел с позором: Черчесов уволен из Ференцвароша после вылета из Лиги чемпионов от фарерского клуба

В рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов Ференцварош дома сенсационно проиграл Клаксвике (0:3) из Фарерских островов.

После вылета из главного еврокубкового турнира руководство клуба приняло решение уволить главного тренера команды станислава черчесова.

Напомним, 59-летний россиянин возглавил венгерский клуб в конце 2021 года, контракт с ним был рассчитан еще на сезон.

За это время Ференцварош под его руководством выиграл два чемпионата и один Кубок Венгрии.

Ранее сообщалось, что бывший тренер Днепра-1 отправился покорять второй дивизион Кипра.

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