Ушел с позором: Черчесов уволен из Ференцвароша после вылета из Лиги чемпионов от фарерского клуба
российский специалист провалился в главном еврокубковом турнире.
В рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов Ференцварош дома сенсационно проиграл Клаксвике (0:3) из Фарерских островов.
После вылета из главного еврокубкового турнира руководство клуба приняло решение уволить главного тренера команды станислава черчесова.
Напомним, 59-летний россиянин возглавил венгерский клуб в конце 2021 года, контракт с ним был рассчитан еще на сезон.
За это время Ференцварош под его руководством выиграл два чемпионата и один Кубок Венгрии.
Ранее сообщалось, что бывший тренер Днепра-1 отправился покорять второй дивизион Кипра.
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