Экс-тренер Днепра-1 отправился покорять второй дивизион Кипра

Бывший тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко возглавил Акрітас Хлоракас, сообщает Sport Arena.

На посту тренера он сменит россиянина Дениса Лактионова, под руководством которого команда заняла предпоследнее место в группе выбывания высшей лиги в прошлом сезоне.

В итоге в следующем сезоне Михайленко будет работать во втором по силе кипрском дивизионе.

Читай также: МОК не отправит россии и беларуси в конце июня традиционное приглашение на Олимпиаду-2024 в Париже

Напомним, что 50-летний украинец возглавлял Днепр-1 с 2017 по 2020 год, после чего он переехал на Кипр, согласившись на работу в Пафосе.

В прошлом сезоне Дмитрий Михайленко тренировал молодежную команду Пафоса.