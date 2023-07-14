Экс-тренер Днепра-1 отправился покорять второй дивизион Кипра
Дмитрий Михайленко согласился помочь команде, которая покинула высший дивизион в результате работы российского тренера.
Бывший тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко возглавил Акрітас Хлоракас, сообщает Sport Arena.
На посту тренера он сменит россиянина Дениса Лактионова, под руководством которого команда заняла предпоследнее место в группе выбывания высшей лиги в прошлом сезоне.
В итоге в следующем сезоне Михайленко будет работать во втором по силе кипрском дивизионе.
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Напомним, что 50-летний украинец возглавлял Днепр-1 с 2017 по 2020 год, после чего он переехал на Кипр, согласившись на работу в Пафосе.
В прошлом сезоне Дмитрий Михайленко тренировал молодежную команду Пафоса.