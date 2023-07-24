Определился потенциальный соперник Днепра-1 в Лиге чемпионов

Команда Александра Кучера может оказаться в третьем отборочном раунде турнира.

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В ходе жеребьевки определился следующий потенциальный соперник Днепра-1, если украинская команда сможет пройти греческий Панатинаикос во втором раунде квалификации.

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Оппонентом подопечных Александра Кучера станет французский Марсель.

Отметим, что матчи состоятся 8 или 9 августа и 15 августа.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы, которая начнется в 14:00.