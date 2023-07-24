iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Определился потенциальный соперник Днепра-1 в Лиге чемпионов

Команда Александра Кучера может оказаться в третьем отборочном раунде турнира.
Сегодня, 13:16

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В ходе жеребьевки определился следующий потенциальный соперник Днепра-1, если украинская команда сможет пройти греческий Панатинаикос во втором раунде квалификации.

Читай также: Бывшие звезды УПЛ в составе и первая ЛЧ за восемь лет: с кем сыграет Днепр-1?

Оппонентом подопечных Александра Кучера станет французский Марсель.

Отметим, что матчи состоятся 8 или 9 августа и 15 августа.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы, которая начнется в 14:00.


Статьи по теме

Лига чемпионов: результаты жеребьевки третьего отборочного раунда Лига чемпионов: результаты жеребьевки третьего отборочного раунда
Экс-игрок Реала похвастал татуировкой праворадикальной организации Экс-игрок Реала похвастал татуировкой праворадикальной организации
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
В Формуле-1 заговорили об искусственном уравнивании моторов В Формуле-1 заговорили об искусственном уравнивании моторов
Помочь журналистам

Видео

Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча
Челси - Брайтон 4:3 Дебютный гол Мудрика в видео лучших моментов товарищеского матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:19
Лига чемпионов: результаты жеребьевки третьего отборочного раунда
Лига Чемпионов13:16
Определился потенциальный соперник Днепра-1 в Лиге чемпионов
Европа13:14
Экс-игрок Реала похвастал татуировкой праворадикальной организации
Лига Чемпионов13:00
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
Формула 112:40
В Формуле-1 заговорили об искусственном уравнивании моторов
Лига Европы12:20
Днепр-1 узнал потенциального соперника в квалификации Лиги Европы
Европа12:06
Экс-игрока АПЛ подозревают в изнасиловании несовершеннолетних
Лига Европы11:50
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция
Лига конференций11:30
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги конференций: онлайн-трансляция
Европа11:29
Английские гранды намерены приобрести главного таланта Кристал Пэлас
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK