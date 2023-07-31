Основной хавбек Днепра-1 готов сыграть с Панатинаикосом, полностью восстановившись от травмы

Пихаленок прибыл с Днепром-1 на матч с Панатинаикосом / СК Днепр-1

Днепр-1 прибыл в Афины на ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

В составе команды присутствует лучший ассистент прошлого сезона украинской Премьер-лиги Александр Пихаленок, который полностью восстановился от повреждения стопы.

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Как сообщает официальный сайт "спортклубовцев", полузащитник последнюю неделю тренировался в общей группе и вместе со всеми готовится к предстоящему поединку.

Напомним, что в прошлом сезоне Пихаленок в составе Днепра-1 отличился шестью голами в 30 матчах чемпионата Украины. Также хавбек записал на свой счет десять результативных передач, став лучшим ассистентом сезона УПЛ.

Ответный матч квалификации Лиги чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 состоится во вторник, 1 августа, и начнется в 20:30 по киевскому времени. В первом поединке греческая команда одержала победу со счетом 3:1.

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