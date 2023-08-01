Панатинаикос - Днепр-1 2:2 видео голов и лучших моментов матча 01.08.2023 Лиги чемпионов
Во вторник, 1 августа, в Афинах прошел ответный матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором сошлись Панатинаикос и Днепр-1.
Обе команды отличились по разу в каждом из таймов. В первой 45-минутке на гол Андража Шпорара своим взятием ворот отметился Артем Довбик.
После перерыва Эдуард Сарапий вывел украинскую команду вперед, но все тот же Шпорар восстановил паритет и установил окончательный счет встречи.
Вашему вниманию видео всех голов матча Панатинаикос - Днепр-1 в Лиге чемпионов:
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Панатинаикос - Днепр-1 2:2 (по сумме двух матчей 5:3)
Голы: Шпорар, 15, 70 - Довбик, 24, Сарапий, 54.
Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 12 - 6
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 17 - 16
Атаки: 106 - 111
Панатинаикос: Бриньоли - Коцирас, Едвай, Магнуссон, Хуанкар - Перес, Джуричич (Кляйнгайслер, 79), Вилена (Чокай, 66) - Паласиос (Мансини, 46), Шпорар (Йоаннидис, 79), Бернард (Вербич, 90+1).
Днепр-1: Волынец (Кинарейкин, 36) - Пасич, Адамюк, Сарапий (Сваток, 57), Каплиенко (Танчик, 69) - Бабенко, Бланко, Мирошниченко, Пихаленок (Когут, 69), Рубчинский (Гуцуляк, 69) - Довбик.
Предупреждения: Паласиос, Чокай - Бланко, Рубчинский, Пихаленок, Когут.
Удаление: Танчик (прямая красная).
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