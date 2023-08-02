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Кучер: Этот матч показал, что мы способны на большее

Наставник похвалил своих подопечных за второй матч противостояния с Панатинаикосом.
Сегодня, 00:47
Александр Кучер / СК Днепр-1
Александр Кучер / СК Днепр-1

Главный тренер Днепра-1 Александр Кучер подвел итоги прошедшего поединка квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса.

Несмотря на ничью 2:2, днепряне покинули турнир, так как в первом матче они проиграли со счетом 1:3, на что и указал Кучер.

"Сегодня мы играли в то, что планировали. В первом матче у нас это не получилось, а вот сегодня то, о чем мы договаривались у нас получалось", - цитирует тренера официальный сайт клуба.

"Могу сказать, что это противостояние мы проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и сегодняшний матч показали, что мы способны на большее, и мы можем играть с такими командами, как Панатинаикос".

"Сегодня мне ребята понравились, понравилось то, как они играли. На предматчевой пресс-конференции я говорил, что мы должны сегодня показать, что мы – Украинцы, и я считаю, что они сегодня это доказали. Они достойны того, чтобы называться украинцами. Они молодцы, я им очень благодарен за эту игру".

Напомним, что Днепр-1 вылетел в квалификацию Лиги Европы, где он встретится с представителем Чехии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: панатинаикос Александр Кучер Днепр-1 СК Днепр-1

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