Шахтер объявил, в каком городе будет проводить матчи Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил, что будет проводить свои домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2023/24 на стадионе Гамбурга под названием Фолькспаркштадион.

Представитель второй немецкой Бундеслиги согласился предоставить свою арену для проведения игр главного еврокубка. УЕФА также дал добро на такое сотрудничество.

Фолькспаркштадион вмещает 57 тысяч зрителей на матчах национального уровня и 51 500 зрителей на международных матчах.

Арена была построена и открыта в 1998 году месте старого стадиона. Рядом с ней клуб построил кладбище для болельщиков Гамбурга, рассчитанное на 500 мест. Вход на его территорию оформлен в виде футбольных ворот.

В 2006 году стадион принимал матчи чемпионата мира, а в 2024 году он будет принимать игры чемпионата Европы.

12 мая 2010 года именно на этой арене прошел первый в истории финал Лиги Европы, в котором мадридский Атлетико обыграл Фулхэм со счетом 2:1.

Стоит отметить, что 2 июля 2011 года Фолькспаркштадион стал местом проведения боя за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэйем, который завершился победой украинца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!