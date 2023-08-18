Шахтер объявил, в каком городе будет проводить матчи Лиги чемпионов
Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил, что будет проводить свои домашние матчи Лиги чемпионов сезона-2023/24 на стадионе Гамбурга под названием Фолькспаркштадион.
Представитель второй немецкой Бундеслиги согласился предоставить свою арену для проведения игр главного еврокубка. УЕФА также дал добро на такое сотрудничество.
⭐️ Ліга чемпіонів – у Гамбурзі 🇩🇪— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 18, 2023
🇺🇦 «Шахтар» проводитиме домашні матчі групового етапу @ChampionsLeague – 2023/24 в Німеччині на арені @HSV «Фолькспаркштадіон».
ℹ️ Дізнайтеся більше: https://t.co/hyyxM73min.#Shakhtar #UCL #Гамбург pic.twitter.com/ZElO5l8BzL
Фолькспаркштадион вмещает 57 тысяч зрителей на матчах национального уровня и 51 500 зрителей на международных матчах.
Арена была построена и открыта в 1998 году месте старого стадиона. Рядом с ней клуб построил кладбище для болельщиков Гамбурга, рассчитанное на 500 мест. Вход на его территорию оформлен в виде футбольных ворот.
В 2006 году стадион принимал матчи чемпионата мира, а в 2024 году он будет принимать игры чемпионата Европы.
12 мая 2010 года именно на этой арене прошел первый в истории финал Лиги Европы, в котором мадридский Атлетико обыграл Фулхэм со счетом 2:1.
Стоит отметить, что 2 июля 2011 года Фолькспаркштадион стал местом проведения боя за титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA между Владимиром Кличко и Дэвидом Хэйем, который завершился победой украинца.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!