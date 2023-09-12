Арсенал включил Зинченко в заявку на Лигу чемпионов, оставив новичка за 40 млн вне списка
Лондонский клуб готов выступить в главном еврокубковом турнире.
Арсенал официально представил заявку на Лигу чемпионов, в которую вошли 25 футболистов.
В состав попал украинский футболист Александр Зинченко.
- Вратари: Аарон Ремсдейл, Дэвид Райя, Джеймс Хиллсон
- Защитники: Седрик, Лино Соуза, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Бен Уайт, Габриэль, Якуб Кивер, Уильям Салиба
- Полузащитники: Мохамед Эль-Нэни, Жоржиньо, Томас Партей, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Кай Гаверц, Фабио Виейра, Эмиль Смит-Роу
- Нападающие: Леандро Троссард, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли, Рис Нельсон, Эдди Нкетиа, Габриэль Жезус
Читай также: Один из самых дорогостоящих игроков в истории Арсенала переезжает бесплатно в Турцию
Отметим, что в заявке отсутствует защитник Юрриен Тимбер, который получил травму передней крестообразной связки правого колена в 1-м туре АПЛ. В первых двух матчах сезона Тимбер играл на позиции Зинченко.
Арсенал сыграет в одной группе с ПСВ, Севильей и Лансом.
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Англии выучил первую фразу на украинском языке.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!