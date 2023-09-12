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Арсенал включил Зинченко в заявку на Лигу чемпионов, оставив новичка за 40 млн вне списка

Лондонский клуб готов выступить в главном еврокубковом турнире.
Сегодня, 12:25
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Арсенал официально представил заявку на Лигу чемпионов, в которую вошли 25 футболистов.

В состав попал украинский футболист Александр Зинченко.

  • Вратари: Аарон Ремсдейл, Дэвид Райя, Джеймс Хиллсон
  • Защитники: Седрик, Лино Соуза, Такехиро Томиясу, Александр Зинченко, Бен Уайт, Габриэль, Якуб Кивер, Уильям Салиба
  • Полузащитники: Мохамед Эль-Нэни, Жоржиньо, Томас Партей, Деклан Райс, Мартин Эдегор, Кай Гаверц, Фабио Виейра, Эмиль Смит-Роу
  • Нападающие: Леандро Троссард, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли, Рис Нельсон, Эдди Нкетиа, Габриэль Жезус

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Отметим, что в заявке отсутствует защитник Юрриен Тимбер, который получил травму передней крестообразной связки правого колена в 1-м туре АПЛ. В первых двух матчах сезона Тимбер играл на позиции Зинченко.

Арсенал сыграет в одной группе с ПСВ, Севильей и Лансом.

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Англии выучил первую фразу на украинском языке.

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