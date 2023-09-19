"Команда сделает все, чтобы добыть результат": Степаненко - о целях Шахтера в Лиге чемпионов

Капитан Шахтера Тарас Степаненко высказался о старте в Лиге чемпионов, где в первом матче группового этапа донецкая команда встретится с Порту.

Поединок состоится во вторник, 19 сентября, на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге и начнется в 22:00 по киевскому времени.

"Всегда хочется сказать, что мы выиграем все шесть матчей, выйдем из группы и все будет супер. Но я сдержанно смотрю на какие-то прогнозы и стараюсь быть честным и откровенным относительно себя и других. Я считаю, что у нас очень хорошая, сильная команда, новый тренер с новыми требованиями к футболистам, к команде, и мы привыкаем к этим требованиям. Все молодые ребята тоже привыкают к этим требованиям".

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"Очевидно, матчи Лиги чемпионов - это игры с совсем другой интенсивностью. Ты играешь против команд с большим опытом и в более интенсивный футбол, - и я это почувствовал в поединках национальных сборных. Могу сказать, что команда готова, команда сделает все, чтобы добыть результат. Мы все готовы: хотим играть и добиваться результата в Лиге чемпионов. А как оно будет, прогнозировать очень трудно. Думаю, в прошлом году никто от нас не ожидал такого результата, а мы вышли и сделали. В этом году вы уже задаете такой вопрос, потому что чего-то ожидаете от нас, и мы в свою очередь хотим сделать все возможное, чтобы у Украины была евровесна. Поэтому не надо говорить, а нужно работать, на каждый матч настраиваться и выполнять то, чего требует тренер.

После жеребьевки спросили мое мнение о соперниках. Я ответил на украинском языке, потом это перевели на английский, а дальше - на португальский. А утром я проснулся и увидел много оскорбительных сообщений в Instagram. Не знаю, что произошло во время перевода. Некоторые из них я даже сохранил на телефоне, было ведь довольно смешно. Я считаю, что преданные болельщики Порту просто защищали свою команду, мне это понравилось. Но это действительно просто недоразумение. На протяжении своей карьеры я играл против португальских Порту, Бенфики, Браги, это очень сильные команды. И это то, что я сказал насчет Порту. Мы смотрели последние их игры в чемпионате, где было три победы и одна ничья. Они отлично выглядели в прошлом сезоне в Лиге чемпионов и очень хорошо играли. Эта команда имеет много технических игроков, очень опытных игроков, как Пепе, которому 40 лет. Это невероятно! Так что, конечно, мы уважаем Порту, но стремимся играть в свой футбол и показать отличное выступление для нашей страны и наших людей", - приводит слова Степаненко официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Порту.

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