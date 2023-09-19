"Важно показать, кто мы есть": Пепе высказался о матче с Шахтером

Защитник Порту Пепе поделился мыслями по поводу будущего матча первого тура групповой стадии Лиги чемпионов против Шахтера.

Поединок состоится во вторник, 19 сентября, на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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"Важно показать, кто мы есть, и принести радость миллионам людей. Я надеюсь, что это будет хорошая игра в этом смысле, и мы сможем подарить радость любителям футбола.

Мы все хотим выступать в Лиге чемпионов и представлять такой клуб, как Порту. Безусловно, мы постараемся показать себя с лучшей стороны", - приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Порту.

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