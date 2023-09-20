Тренер Порту: Довольны тремя очками и надеемся, что продолжим побеждать

Наставник португальской команды оценил успех в стартовом поединке Лиги чемпионов с Шахтером.

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау поделился впечатлениями от победы над Шахтером в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

Накануне португальская команда успешно стартовала в еврокубковом турнире, одолев в гостях "горняков" со счетом 3:1.

Читай также: Шахтер уступил Порту в результативном матче на старте Лиги чемпионов

"Хорошие ощущения от победы. Мы находимся в процессе развития, на пути к созданию более сильной команды.

Мы довольны тремя очками и надеемся, что теперь мы сможем продолжать побеждать, чтобы завоевать путевку в следующий раунд. Это является нашей большой задачей. Нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь нашей цели - попасть в 1/8 финала", - приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Шахтер - Порту (1:3).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!