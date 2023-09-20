Автор дубля в матче с Шахтером: Главное, что взяли три очка
Нападающий Порту Галено прокомментировал победу над Шахтером в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.
В поединке с "горняками" бразилец отметился дублем и ассистом, а португальская команда выиграла со счетом 3:1.
Читай также: Шахтер уступил Порту в результативном матче на старте Лиги чемпионов
"Я рад, что забил два мяча и сделал результативную передачу, но самое главное, что мы взяли три очка. Очень рад, что помог команде.
Теперь нам нужно забыть об этой игре, потому что в субботу нас ждет еще один важный матч", - приводит слова Галено официальный сайт УЕФА.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Шахтер - Порту (1:3).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!