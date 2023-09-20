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Автор дубля в матче с Шахтером: Главное, что взяли три очка

Порту стартовал в Лиге чемпионов с победы над донецким клубом.
Сегодня, 10:26
Галено оформил дубль и ассист / Getty Images
Галено оформил дубль и ассист / Getty Images

Нападающий Порту Галено прокомментировал победу над Шахтером в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

В поединке с "горняками" бразилец отметился дублем и ассистом, а португальская команда выиграла со счетом 3:1.

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"Я рад, что забил два мяча и сделал результативную передачу, но самое главное, что мы взяли три очка. Очень рад, что помог команде.

Теперь нам нужно забыть об этой игре, потому что в субботу нас ждет еще один важный матч", - приводит слова Галено официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Шахтер - Порту (1:3).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер порту

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