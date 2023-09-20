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Вратарь Порту: Крепко обнимаю всех украинцев и говорю, что мы с вами

Голкипер португальской команды высказался о матче с Шахтером.
Сегодня, 11:35
Диогу Кошта / Getty Images
Диогу Кошта / Getty Images

Вратарь Порту Диогу Кошта поделился впечатлениями от победы над Шахтером в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Португальская команда успешно стартовала в нынешнем розыгрыше турнира, обыграв "горняков" со счетом 3:1.

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"Мы добились наилучшего результата, которого могли, а именно победы. Мы контролировали игру с самого начала. Прекрасно, что после пропущенного мяча сразу забили второй. Это был важный момент для хода матча. Это хороший результат, но это лишь одна игра, впереди еще много матчей. Будем продолжать в том же духе.

Гол Шахтера? Это был хороший забитый мяч. Самый сложный удар для вратаря, в противоход. Нужно отдать должное сопернику.

Это самый лучший день. Победа в день рождения - лучший подарок. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков Порту и всех, кто поздравил меня. Очень благодарен.

Атмосфера на стадионе была великолепна. Зрители хотели увидеть зрелище. Я крепко обнимаю всех украинцев, желаю им много сил и говорю, что мы с вами", - приводит слова Кошты Record.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Шахтер - Порту (1:3).

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