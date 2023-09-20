"Нужно держать концентрацию на максимальном уровне": Келси - о поражении Шахтера от Порту

Нападающий Шахтера Кевин Келси поделился впечатлениями от дебютного матча в Лиге чемпионов, в котором донецкая команда проиграла Порту.

Венесуэльский форвард записал на свой счет гол в стартовом поединке еврокубкового турнира, но "горняки" потерпели поражение 1:3.

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"Как все мы хорошо знаем, Лига чемпионов - это очень тяжелое соревнование. Конечно, рад за свой дебют в самом престижном клубном турнире Европы. К сожалению, не удалось победить, но впереди еще пять игр, надо готовиться как можно лучше.

Я рад, что забил гол, но персонально недоволен тем, что упустил некоторые моменты, которые были очень важны для нашей команды. Однако, как я говорил, нам нужно продолжать улучшать свой уровень. С Коноплей мы часто обсуждаем игровые ситуации, где я, например, говорю ему почаще отдавать мне верховые передачи.

В этом соревновании нужно держать концентрацию на максимальном уровне, а также добавить немного в коммуникации, быть внимательными к мелочам. Это то, чего нам не хватило. Поэтому нужно продолжать плодотворно работать и улучшать нашу игру в целом", - сказал Келси в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Шахтер - Порту (1:3).

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