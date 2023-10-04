Тренер Бенфики: Трубин сыграл хорошо, но у Интера было слишком много моментов

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт высказался по поводу поражения от Интера в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Ворота лиссабонцев в этом поединке защищал украинец Анатолий Трубин, а его команда уступила со счетом 0:1.

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"Первый тайм был равным, у нас были хорошие моменты, хорошие выходы из обороны в атаку, но мы принимали не лучшие решения. Нам не повезло - мы заслужили пенальти, но я не понимаю, почему этот эпизод не пересмотрели.

Во втором тайме они контролировали игру, много простреливали, очень сложно оборонялись и забили гол. Они заслужили победу, потому что у них было больше возможностей и они были сильнее нас.

В свою очередь наш вратарь Трубин сыграл хорошо, но у них было слишком много моментов и они слишком легко выиграли. Но они забили всего один гол, а мы старались делать все возможное до самого конца", - приводит слова Шмидта A Bola.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Интер - Бенфика (1:0).

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