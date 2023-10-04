"Это необъяснимо": тренер Антверпена оценил поражение от Шахтера

Главный тренер Антверпена Марк ван Боммел подвел итоги поражения от Шахтера (2:3) в рамках Лиги чемпионов.

Специалист считает, что его команда допустила ряд грубых ошибок, чем воспользовался донецкий клуб.

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"Это была история двух таймов. Наш первый тайм был фантастическим. Шахтер изо всех сил пытался получить хоть какой-то контроль, мы имели преимущество в центре поля и полностью контролировали игру. Во втором тайме мы не смогли сохранить прежний настрой. Первый гол в наши ворота стал началом череды неудачных событий.

В тот момент не было причин паниковать, но пропущенный первый гол разочаровал. Это позволило им набрать обороты. Третьего гола не должно было случиться. Этого штрафного удара можно было избежать. Мы старались. Мы пытались вернуться в игру, но не смогли вернуть себе доминирование, которое у нас было в первом тайме.

Я даже не могу припомнить, когда в последний раз мы пропустили три гола, за исключением матча с Барселоной. Это очень необычно. Это почти необъяснимо. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию, но во втором тайме это превосходство исчезло, отчасти из-за быстрого гола. У нас был шанс вернуться в игру с потенциальным третьим голом, но этого не произошло. На этом уровне штрафной удар, который забивается вот так, это детали, которые могут определить ход матча", - отметил тренер.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

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