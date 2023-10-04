iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Это необъяснимо": тренер Антверпена оценил поражение от Шахтера

Марк ван Боммел высказался о невероятном камбэке "горняков".
Вчера, 22:45
Марк ван Боммел / ФК Шахтер Донецк
Марк ван Боммел / ФК Шахтер Донецк

Главный тренер Антверпена Марк ван Боммел подвел итоги поражения от Шахтера (2:3) в рамках Лиги чемпионов.

Специалист считает, что его команда допустила ряд грубых ошибок, чем воспользовался донецкий клуб.

Читай также: Сикан - лучший футболист матча Антверпен - Шахтер

"Это была история двух таймов. Наш первый тайм был фантастическим. Шахтер изо всех сил пытался получить хоть какой-то контроль, мы имели преимущество в центре поля и полностью контролировали игру. Во втором тайме мы не смогли сохранить прежний настрой. Первый гол в наши ворота стал началом череды неудачных событий.

В тот момент не было причин паниковать, но пропущенный первый гол разочаровал. Это позволило им набрать обороты. Третьего гола не должно было случиться. Этого штрафного удара можно было избежать. Мы старались. Мы пытались вернуться в игру, но не смогли вернуть себе доминирование, которое у нас было в первом тайме.

Я даже не могу припомнить, когда в последний раз мы пропустили три гола, за исключением матча с Барселоной. Это очень необычно. Это почти необъяснимо. В первом тайме мы полностью контролировали ситуацию, но во втором тайме это превосходство исчезло, отчасти из-за быстрого гола. У нас был шанс вернуться в игру с потенциальным третьим голом, но этого не произошло. На этом уровне штрафной удар, который забивается вот так, это детали, которые могут определить ход матча", - отметил тренер.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: УЕФА

Статьи по теме

"Невероятный вечер для нас": Тренер Ньюкасла прокомментировал разгром ПСЖ "Невероятный вечер для нас": Тренер Ньюкасла прокомментировал разгром ПСЖ
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов Ньюкасл - ПСЖ 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена
Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером
Помочь журналистам

Видео

Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров

Последние новости

Европа01:10
"Невероятный вечер для нас": Тренер Ньюкасла прокомментировал разгром ПСЖ
Лига Чемпионов00:40
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:35
Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена
Лига Чемпионов00:30
Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером
Лига Чемпионов00:20
Турнирные таблицы Лиги чемпионов: Шахтер преследует Порту, Манчестер Юнайтед на дне
Лига Чемпионов00:04
Ньюкасл уверенно победил ПСЖ дома, Боруссия Дортмунд и Милан разошлись миром
Лига Чемпионов00:03
Лига чемпионов: Лацио вырвал победу у Селтика, Шахтер камбэкнул в матче с Антверпеном
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Барселона в тяжелом матче одолела Порту и возглавила группу Шахтера
Лига Чемпионов23:54
Манчестер Сити на последних минутах вырвал победу над Лейпцигом
Европа23:38
Ракицкий превзошел достижение Шевченко в Лиге чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK