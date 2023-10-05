Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена

Наставник Шахтера Патрик ван Леувен высказался о победе над Антверпеном со счетом 2:3 в рамках Лиги чемпионов.

По словам специалиста, ему пришлось вносить изменения в игру своей команды по ходу встречи.

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"Прежде всего отмечу, что мы играем здесь не только для местной публики, но и для украинских болельщиков, которые были сегодня на трибунах, для всех тех людей, которые находятся сейчас в Украине и смотрели игру по телевидению. Поэтому мы понимали, что должны победить в этой игре, прежде всего для них. Потому что они нас поддерживают всеми силами. И также небольшие изменения, которые были проведены в тактике, привели к голам и положительному результату во втором тайме.

"Мы оттолкнулись от тактики Антверпена. С самого начала ожидали от них немного другой игры, но они показали такую тактику, соответственно мы должны были изменить собственный подход. В перерыве мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический - и это дало нам хороший результат", - сказал нидерландец на послематчевой пресс-конференции.

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