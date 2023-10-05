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УЕФА назвал претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов

За данную награду поспорят сразу четыре игрока.
Сегодня, 09:21
Альваро Мората / Getty Images
Альваро Мората / Getty Images

Пресс-служба УЕФА опубликовала список из четырех претендентов на награду лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

На награду претендуют: Джуд Беллингем (Реал - гол и ассист), Альваро Мората (Атлетико - два гола), Брума (Брага - гол и ассист), и Расмус Хойлунд (Манчестер Юнайтед - два гола).

Отметим, имя победителя станет известно уже сегодня.

Ранее сообщалось, что ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: игрок недели

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