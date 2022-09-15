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Де Брюйне и Мбаппе - среди претендентов на звание лучшего по итогам недели в Лиге чемпионов

УЕФА определился с кандидатами на награду.
Сегодня, 01:26
Кевин де Брюйне / Getty Images
Кевин де Брюйне / Getty Images
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УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На данную награду претендуют форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (гол в матче с Маккаби Хайфа), хавбек Баварии Джамал Мусиала (ассист в матче с Барселоной).

Также в данный квартет входят полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне (ассист в матче с Боруссией) и нападающий Брюгге Ферран Ютгла (гол и ассист в матче с Порту).

На ISPORT также доступны расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов игрок недели
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