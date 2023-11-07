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Порту - Антверпен 2:0 обзор матча, статистика и результаты игры 07.11.2023

Португальцы претендуют на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Вчера, 23:55
Порту - Антверпен / Getty Images
Порту - Антверпен / Getty Images

Португальский Порту переиграл бельгийский Антверпен в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Хозяева поля с первых минут доминировали на поле, создавая момент за моментом. Счет удалось открыть в средине первого тайма - Эванилсон точно реализовал пенальти.

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После перерыва Антверпен остался в меньшинстве, ведь практически сразу был удален Эккеленкамп за грубую игру.

В концовке встречи Порту установил финальный счет - Пепе забил второй в ворота бельгийцев.

В турнирной таблице группы "драконы" набрали девять баллов, сравнявшись с Барселоной. На третьем месте идет Шахтер (шесть очков), а бельгийцы до сих пор с нулем.

Статистика матча Порту - Антверпен четвертого тура Лиги чемпионов

Порту - Антверпен 2:0
Голы: Эванилсон, 32 (пен.), Пепе, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.47-0.71
Владение мячом: 65%-35%
Удары: 16-5
Удары в створ: 6-1 
Фолы: 6-9

Удаление: Эккеленкам, 50 (грубая игра)

Напомним, гол Сикана принес Шахтеру минимальную победу над Барселоной.

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