Порту - Антверпен 2:0 обзор матча, статистика и результаты игры 07.11.2023
Португальский Порту переиграл бельгийский Антверпен в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Хозяева поля с первых минут доминировали на поле, создавая момент за моментом. Счет удалось открыть в средине первого тайма - Эванилсон точно реализовал пенальти.
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После перерыва Антверпен остался в меньшинстве, ведь практически сразу был удален Эккеленкамп за грубую игру.
В концовке встречи Порту установил финальный счет - Пепе забил второй в ворота бельгийцев.
В турнирной таблице группы "драконы" набрали девять баллов, сравнявшись с Барселоной. На третьем месте идет Шахтер (шесть очков), а бельгийцы до сих пор с нулем.
Статистика матча Порту - Антверпен четвертого тура Лиги чемпионов
Порту - Антверпен 2:0
Голы: Эванилсон, 32 (пен.), Пепе, 90+1
Ожидаемые голы (xG): 2.47-0.71
Владение мячом: 65%-35%
Удары: 16-5
Удары в створ: 6-1
Фолы: 6-9
Удаление: Эккеленкам, 50 (грубая игра)
Напомним, гол Сикана принес Шахтеру минимальную победу над Барселоной.
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