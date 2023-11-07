Ракицкий - лучший игрок Шахтера в матче с Барселоной по версии WhoScored

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер минимально переиграл Барселону (1:0).

Аналитический портал WhoScored оценил действия футболистов в поединке.

Лучшим игроком в составе "горняков" был признан защитник Ярослав Ракицкий, который за свою игру получил - 7,5.

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Портал выделил игру футболиста Барселоны Жоау Канселу, который стал лучшим игроком встречи - 7.7.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Шахтер - Барселона.

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