"Этот сейв и для него": Лунин оценил свой отбитый пенальти в матче с Брагой

Украинский голкипера Реала Андрей Лунин прокомментировал победу своей команды над Брагой (3:0) в Лиге чемпионов.

Спортсмен поблагодарил тренера вратарей "сливочных" Луиса Лопеса, упомянув про свой отбитый пенальти.

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"Не так просто в последний момент узнать, что выходишь на матч, но всегда нужно быть готовым. К счастью, все прошло так, как я хотел. О пенальти мне особо нечего сказать. Спасибо тренеру вратарей Реала, этот сейв и для него тоже .

Было важно набрать три очка. Команда гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, но впереди еще два матча. Это действительно важная игра для меня, хорошо, что удалось не пропустить. Это полезно для моей уверенности в своих силах и моего опыта. Приятно получить практику в официальном матче", - отметил Лунин.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Брага.

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