"Не найдете более надежного пароля для Wi-Fi": Реал восхитился отбитым пенальти Лунина
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Реал дома разгромил Брагу (3:0).
В составе мадридского клуба с первых минут на поле вышел Андрей Лунин.
Украинский голкипер уже на шестой минуте отбил пенальти, который был назначен за фол Васкеса.
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Пресс-служба "сливочных" забавно оценила игру Лунина в данном эпизоде.
"Вы не найдете более надежного пароля для Wi-Fi, чем этот: Лунин Андрей Алексеевич", - говорится в посте.
📶 No encontrarás una contraseña más segura para el WiFi de tu casa que esta:— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 8, 2023
Andriy Oleksiyovych Lunin pic.twitter.com/kF9qcOXbsj
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Реал - Брага.
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