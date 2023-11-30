Лунин через СМИ узнал причину, почему Кепа основной голкипер

У украинского вратаря практически нет шансов выиграть борьбу у испанца.

Андрей Лунин воспользовался травмой Кепы Аррисабалаги и провел несколько классных поединков за мадридский Реал, из-за чего болельщики стали на сторону украинца.

Тем не менее, тренерский штаб все же рассчитывает именно на арендованного у Челси испанца в качестве основного голкипера.

Как сообщает Athletic, причина в этом очень проста – руководство обещало Аррисабалаге место в основе во время переговоров о подписании арендного соглашения.

Также источник сообщает, что об этой договоренности Лунин узнал также из СМИ.

Отметим, что накануне Андрей провел не лучший матч в этом сезоне, но в моменте с одним из пропущенных голов был очень близок к феноменальному спасению.

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