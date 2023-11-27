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"Он лучше Кепы и заслужил играть": реакция фанатов Реала на Лунина после матча с Кадисом

Поклонники мадридского коллектива выразили свое мнение насчет того, кто должен защищать рамку ворот их команды в отсутствие Тибо Куртуа.
Сегодня, 16:02
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Андрей Лунин стал одним из лучших игроков в матче Реала против Кадиса (3:0): украинский вратарь не пропустил, сделал парочку хороших сейвов (один из которых был отмечен Ла Лигой) и получил четвертую лучшую оценку в своей команде.

В этом сезоне 24-летний голкипер сыграл в пяти поединках и в трех из них он отстоял на "ноль".Такие выступления Андрея не остались незамеченными фанатами "королевского клуба".

После того, как "бланкос" опубликовали в Instagram фото Лунина с Джудом Беллингемом у него на спине, в комментарии набежали болельщики, которые ясно дали понять - они хотят, чтобы украинец и дальше продолжал защищать ворота их любимой команды.

Фанаты в своих комментариях выделили три темы: 

  1. Лунин лучше Кепы
  2. Новый контракт 
  3. Его улыбка (да, зачастую Андрей на фото не улыбается)

Не обошлось и без украинских поклонников Реала, которые заскочили в комментарии, чтобы поддержать соотечественника.

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Но несмотря на все эти комментарии, у главного тренера Реала Карло Анчелотти будет всегда свое мнение. А потому, вероятнее всего, в следующем матче "сливочных" в рамку ворот вернется Кепа Аррисабалага.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин Кепа Аррисабалага

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