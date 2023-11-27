"Он лучше Кепы и заслужил играть": реакция фанатов Реала на Лунина после матча с Кадисом
Андрей Лунин стал одним из лучших игроков в матче Реала против Кадиса (3:0): украинский вратарь не пропустил, сделал парочку хороших сейвов (один из которых был отмечен Ла Лигой) и получил четвертую лучшую оценку в своей команде.
В этом сезоне 24-летний голкипер сыграл в пяти поединках и в трех из них он отстоял на "ноль".Такие выступления Андрея не остались незамеченными фанатами "королевского клуба".
После того, как "бланкос" опубликовали в Instagram фото Лунина с Джудом Беллингемом у него на спине, в комментарии набежали болельщики, которые ясно дали понять - они хотят, чтобы украинец и дальше продолжал защищать ворота их любимой команды.
Фанаты в своих комментариях выделили три темы:
- Лунин лучше Кепы
- Новый контракт
- Его улыбка (да, зачастую Андрей на фото не улыбается)
Не обошлось и без украинских поклонников Реала, которые заскочили в комментарии, чтобы поддержать соотечественника.
Но несмотря на все эти комментарии, у главного тренера Реала Карло Анчелотти будет всегда свое мнение. А потому, вероятнее всего, в следующем матче "сливочных" в рамку ворот вернется Кепа Аррисабалага.
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