Матч с Порту обслужит арбитр, при котором Шахтер еще не проигрывал

В среду, 13 декабря, Шахтер в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде с Порту.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным арбитром на этот поединок был назначен Иштван Ковач из Румынии. На линиях ему будут помогать соотечественники Василе Флорин Маринеску и Овидиу Артене, а четвертым рефери будет Марцел Бирсан.

Ответственным за систему VAR будет Массимилиано Иррати из Италии, а его помощником станет Кэтэлин Попа из Румынии.

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В своей истории Шахтер дважды пересекался с Ковачем в одном сезоне. В кампании-2021/22 румын работал на матче квалификации Лиги чемпионов с Генком, в котором "горняки" одержали победу 2:1, а после обслуживал поединок групповой стадии турнира с Интером, где была зафиксирована ничья 0:0.

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между Порту и Шахтером состоится на стадионе Драгау в Порту. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матч Порту - Шахтер.

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