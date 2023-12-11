Шахтер огласил заявку на решающий матч Лиги чемпионов с Порту
"Горняки" сыграют в гостях с "драконами" в заключительном поединке группы.
В среду, 13 декабря, Шахтер в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов встретится на выезде с Порту, поборовшись за выход в плей-офф.
Перед решающим противостоянием донецкий клуб огласил список игроков, которые смогут принять участие в будущем поединке. В заявку "горняков" вошли 28 исполнителей.
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Заявка Шахтера:
- Вратари: Рудько, Пузанков, Ризнык, Твардовский.
- Защитники: Лемкин, Бондар, Гочолеишвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий.
- Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Невертон, Кащук.
- Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.
Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между Порту и Шахтером состоится на стадионе Драгау в Порту. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матч Порту - Шахтер.
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