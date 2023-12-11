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Шахтер огласил заявку на решающий матч Лиги чемпионов с Порту

"Горняки" сыграют в гостях с "драконами" в заключительном поединке группы.
Сегодня, 19:50
Шахтер сыграет на выезде с Порту / Getty Images
Шахтер сыграет на выезде с Порту / Getty Images

В среду, 13 декабря, Шахтер в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов встретится на выезде с Порту, поборовшись за выход в плей-офф.

Перед решающим противостоянием донецкий клуб огласил список игроков, которые смогут принять участие в будущем поединке. В заявку "горняков" вошли 28 исполнителей.

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Заявка Шахтера:

  • Вратари: Рудько, Пузанков, Ризнык, Твардовский.
  • Защитники: Лемкин, Бондар, Гочолеишвили, Азарови, Матвиенко, Педриньо, Мироши, Козик, Ракицкий.
  • Полузащитники: Кастилло, Степаненко, Эгиналду, Крыськив, Швед, Судаков, Зубков, Топалов, Бондаренко, Назарина, Невертон, Кащук.
  • Нападающие: Сикан, Вьюнник, Келси.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Напомним, что матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между Порту и Шахтером состоится на стадионе Драгау в Порту. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матч Порту - Шахтер.

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