Зинченко остался в запасе на матч ПСВ - Арсенал
Украинец может выйти на поле против своей бывшей команды по ходу игры.
Во вторник, 12 декабря, ПСВ на своем поле примет Арсенал в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер лондонцев Микель Артета огласил стартовый состав команды.
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Украинский футболист Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
Матч ПСВ - Арсенал начнется в 19:45 по Киеву.
Напомним, на ISPORT доступны турнирные таблицы Лиги чемпионов.
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