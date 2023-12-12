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Зинченко остался в запасе на матч ПСВ - Арсенал

Украинец может выйти на поле против своей бывшей команды по ходу игры.
Сегодня, 18:52
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Во вторник, 12 декабря, ПСВ на своем поле примет Арсенал в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер лондонцев Микель Артета огласил стартовый состав команды.

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Украинский футболист Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

Матч ПСВ - Арсенал начнется в 19:45 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны турнирные таблицы Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал Александр Зинченко

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