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Унион - Реал 2:3 обзор матча и результат игры 12.12.2023

Мадридцы вернулись в игру после проигранного первого тайма.
Вчера, 23:57
Реал обыграл Унион / Getty Images
Реал обыграл Унион / Getty Images

Мадридский Реал добыл волевую победу над Унионом в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Немецкий коллектив первым открыл счет, забив в компенсированное время к первому тайму. Фолланд воспользовался моментом и забил Кепе.

Примечательно, что несколькими минутами ранее "сливочные" могли открывать счет, но Модрич не забил.

После перерыва подопечные Карло Анчелотти перевернули игру. Героем стал Хоселу, который оформил дубль. Испанец воспользовался передачами Родриго и Гарсии.

До конца встречи Унион сумел забить второй гол, который помог сравнять счет. Однако Себальос отправил третий мяч в ворота немецкой команды, что позволило выиграть встречу.

Реал выигрывал группу, набрав 18 очков. Унион занял последнее место с 2 баллами.

Статистика матча Унион - Реал шестого тура Лиги чемпионов

Зальцбург - Реал 2:3
Голы: Фолланд, 45+1, Крал,85 - Хоселу, 61, 72, Себальос, 89

Ожидаемые голы (XG): 0.90-2.94
Владение мячом: 29%-71%
Удары: 7-23
Удары в створ: 5-9 
Фолы: 9-5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Унион Берлин

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