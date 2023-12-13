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Крутой жест: в оккупированном Донецке поддержали Шахтер накануне матча с Порту

Преданные фанаты всегда с мыслями с командой, несмотря на трудности.
Сегодня, 20:42
Шахтер - Порту / ФК Шахтер Донецк
Шахтер - Порту / ФК Шахтер Донецк

В среду, 13 декабря, в рамках заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграет с Порту.

Предстоящий поединок очень важен для "горняков", ведь в случае победы именно украинский коллектив выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

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Преданные болельщики Шахтера продолжают находиться в оккупированном Донецке. Неизвестные развесели по городу шарфы с символикой команды с призовом поддержать украинский коллектив.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер порту

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Порту - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча
Порту - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча

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