Фото гениталий наказуемо: директор соперника Шахтера был дисквалифицирован

Прошло чуть больше года и вот Марк Овермарс получил наказание за свое поведение.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) дисквалифицировал Марка Овермарса на два года из-за скандала с фото его полового органа, сообщает NOS.

Дисквалификация запрещает ему заниматься любой футбольной деятельностью на протяжении двух лет, один из которых - условно.

Однако данный запрет распространяется лишь на соревнования под эгидой KNVB. А потому Овермарс сможет продолжить выполнять свои функции спортивного директора бельгийского Антверпена.

Но если KNVB обратится к ФИФА с просьбой расширить влияние дисквалификации, то Овермарс будет вынужден покинуть свой пост в Бельгии.

Напомним, что более года назад Марк Овермарс покинул должность спортивного директора Аякса после скандала, связанного с его откровенными фотографиями.

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Тогда стало известно, что 50-летний нидерландец отправлял фото своего полового органа сотрудницам амстердамского клуба без их просьбы или разрешения.

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